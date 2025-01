Zane Gonzalez: el jugador de la NFL que ‘pateó’ al TOC para triunfar con los Commanders

Zane Gonzalez, pateador de los Commanders de Washington, ha enfrentado múltiples desafíos como deportista profesional en la NFL. Entre ellos, destaca vivir y competir con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), una condición que ha moldeado tanto su vida como su carrera en el deporte de alto rendimiento.

“Es parte de quien soy. Sé que puede parecer extraño, pero no puedo evitarlo”, declaró el jugador de 29 años, de ascendencia mexicana por parte de su padre, en una entrevista con The Washington Post. “Estar en escenarios grandes como un partido decisivo del domingo por la noche añade presión, pero he aprendido a sobrellevarlo.”

EL DUELO ANTE BUCCANEERS: UN MOMENTO DE ALTO IMPACTO

El pasado domingo, durante la última jugada de un intenso enfrentamiento contra los Buccaneers de Tampa Bay, Zane tuvo la oportunidad de sellar la victoria de su equipo con un gol de campo.