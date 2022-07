Barcelona subastará su primer NFT inspirado en un gol de Johan Cruyff

En opinión de Jordi Cruyff hijo del legendario jugador azulgrana, fallecido en 2016 “ el NFT ‘In a Way, Immortal’ estará vinculado para siempre al legado de mi padre. Le hubiera fascinado ver que uno de sus goles más bonitos con el FC Barcelona ha sido la inspiración para crear esta obra de arte digital única ”.

En “ In A Way, Inmortal ” las imágenes muestran a Cruyff saliendo del agua, cubierto de oro y elevándose en el aire para golpear el balón con el exterior de su pie derecho.

En tanto, la casa de subastas que se refiere este Non fungible token como “ un trabajo de arte digital audiovisual NFT digno de Hollywood ”, así también precisó que junto al NFT animado inspirado en el gol, la subasta además incluirá otros cuatro tokens no fungibles cada uno de los cuales incluye una imagen fija de la versión animada.

Este primer trabajo NFT se titula “ In A Way, Inmortal ” ( En cierto modo, inmortal ) y será puesto a la venta en la sede neoyorquina de Sotheby’s el próximo 29 de julio, aunque las pujas por esta obra se aceptarán en en línea desde el pasado 21 de julio.

Así también en el comunicado de equipo blaugrana, el propietario además de ser el único dueño de esta obra digital, el Barça Digital Ambassador también podrá disfrutar de una serie de experiencias que “e l dinero no puede comprar ”.

Por otra parte, la casa de subastas en su comunicado no brinda detalles sobre el precio estimado que “In A Way, Inmortal” podría alcanzar como hace habitualmente.