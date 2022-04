Louis van Gaal revela que tiene cáncer de próstata

“ No se le dice algo como esto a la gente con quien trabajas porque ello influir en su toma de decisiones, su energía o lo que sea, así que pensé: ‘no deben saberlo ”, explicó.

Van Gaal precisó al programa de entrevistas “Humberto”, de la televisión neerlandesa, que los jugadores del selección aún no estaban enterados de su diagnóstico.

“Es parte de la vida. He pasado tantas cosas con enfermedades y muertes, en mi propia familia, mi propia esposa”, dijo van Gaal. “Seguramente he crecido como persona por todas esas experiencias que he tenido”, añadió.

Por su parte, Van Gaal cumple su tercer ciclo como técnico de Holanda. Logró llevar a la selección a las semifinales en el Mundial de 2014 en Brasil.

