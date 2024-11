Vinícius Junior impulsa al Real Madrid con triplete, pero las lesiones empañan el triunfo

El Real Madrid consiguió una contundente victoria de 4-0 sobre Osasuna el sábado en la Liga Española, con Vinícius Junior como la figura destacada al marcar tres de los cuatro goles del encuentro. Sin embargo, el triunfo se vio ensombrecido por las lesiones de Eder Militão, Rodrygo Goes y Lucas Vázquez, quienes encendieron las alarmas en el banquillo merengue.

Vinícius logró su primer triplete de la temporada con anotaciones en los minutos 34, 61 y 69, demostrando su capacidad para desestabilizar defensas y sellando su actuación con una definición espectacular. Jude Bellingham también se estrenó como goleador en esta campaña, marcando a los 42 minutos con un remate preciso tras una asistencia de Raúl Asencio.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, elogió a Vinícius tras el partido: “Vinícius es un jugador que marca la diferencia, lo ha hecho otra vez hoy. El hecho de que no haya ganado el Balón de Oro es un pequeño detalle que no le ha afectado por lo visto”. Sin embargo, el italiano no ocultó su preocupación por las lesiones, señalando que se trató de un contratiempo significativo para el equipo.

El momento dramático del partido llegó cuando Eder Militão cayó al césped, llevándose la mano a la rodilla derecha. Horas después, el club confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos. Militão se someterá a cirugía en los próximos días y se espera que esté fuera de la temporada, un duro golpe para la defensa madridista. Además, Rodrygo Goes y Lucas Vázquez también salieron lesionados, y se desconoce el tiempo de recuperación que requerirán.