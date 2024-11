¡Chivas necesita un milagro! América golea al Rebaño en los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

El Estadio Akron fue escenario de una dura derrota para las Chivas Femenil, que perdieron 1-4 contra América en la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Con este resultado, el equipo dirigido por Joaquín Moreno tendrá que buscar una remontada histórica en el partido de vuelta, programado para el próximo lunes 11 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las rojiblancas deberán ganar por tres goles de diferencia si quieren avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El Guadalajara llegaba a este encuentro con la misión de dejar atrás la humillante derrota 7-0 sufrida contra las Águilas en la Jornada 10 del Apertura 2024, un resultado que marcó un antes y un después en el equipo. Las jugadoras de Chivas buscaron una respuesta positiva ante su afición, pero el poderío de América se hizo sentir desde el inicio del partido.

Las visitantes, dirigidas por Ángel Villacampa, se adelantaron en el marcador en el minuto 13. Tras un pase filtrado de Irene Guerrero, Sarah Luebbert logró definir frente a la portera Blanca Félix para poner el 1-0 a favor de las Águilas. A pesar de este golpe temprano, Chivas no se dio por vencido y respondió rápidamente. En el minuto 21, Viridiana Salazar robó el balón en medio campo, penetró en el área, y tras evadir a la portera Sandra Paños, anotó el gol del empate 1-1.

Sin embargo, la alegría para Chivas no duró mucho. En el minuto 40, la defensa rojiblanca cometió un error crucial. Angélica Torres derrapó a Luebbert dentro del área, lo que llevó a la árbitra Karen Hernández a señalar penalti a favor de las visitantes. Desde los once pasos, Irene Guerrero no falló y marcó el 2-1, devolviendo la ventaja al América antes del descanso.