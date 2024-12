¡América a la Final del Apertura 2024!

Las Águilas del América aseguraron su lugar en la Final del Apertura 2024 tras vencer a Cruz Azul en una emocionante Semifinal que se definió en los últimos minutos del partido de vuelta. Ahora, el equipo capitalino se enfrentará a Monterrey, reavivando una rivalidad marcada por encuentros decisivos en Liguilla, donde la “maldición de Miguel Samudio” en el Estadio BBVA ha sido un tema recurrente entre los aficionados de Rayados.

El partido de vuelta contra Cruz Azul fue un espectáculo lleno de intensidad. América tomó la delantera temprano con un gol de Alejandro Zendejas en el primer tiempo. Ya en la segunda mitad, Richard Sánchez amplió la ventaja con un disparo desde más de 50 metros al ver al portero Sebastián Mier adelantado, un gol que parecía encaminar el triunfo.

Sin embargo, Cruz Azul no bajó los brazos. Ignacio Rivero descontó al minuto 68, lo que inyectó energía al equipo celeste. Momentos después, Gabriel Fernández y Amaury Morales igualaron el marcador global con goles que levantaron los ánimos de la afición cementera.

Cuando parecía que el encuentro se definiría en tiempos extra, un error de Carlos Rotondi en el área celeste derivó en un penal a favor de América. Rodrigo Aguirre no falló desde los once pasos y devolvió la ventaja a las Águilas, sellando el pase a su tercera final consecutiva del Apertura.