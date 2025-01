América, líder invicto del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil

El Clausura 2025 de la Liga MX Femenil se reanudará con la Jornada 5 que se jugará del viernes al lunes próximos.

¿CÓMO SE DISPUTARÁ LA JORNADA 5 DE LA LIGA MX FEMENIL?

Viernes 24: Tijuana vs Querétaro

Sábado 25: América vs León

Domingo 26: Puebla vs Atlas; Cruz Azul vs Mazatlán; Guadalajara vs Monterrey; Tigres UANL vs Toluca y Pachuca vs San Luis

Lunes 27: Necaxa vs Pumas UNAM y Santos Laguna vs Juárez

Con información de EFE