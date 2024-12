Chucky Lozano se despide la Champions League con derrota del PSV

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez, ¿ya tiene reemplazo?: Yuki Tsunoda corre para Red Bull en Abu Dhabi

En los primeros 45 minutos, el dominio fue del equipo visitante. El PSV generó varias ocasiones de gol, pero no logró concretarlas. El equipo neerlandés sumó tres disparos directos al arco, mientras que el Brestois no consiguió rematar. El control de la posesión también fue a favor del PSV, que no logró encontrar el gol.

Sin embargo, al minuto 43, el Brestois se adelantó en el marcador gracias a un gol de Julien Le Cardinal. En una jugada a balón parado, Baldé centró al área y el defensor francés empujó el balón al fondo de la red, poniendo el 1-0 antes del descanso.