Con la clausura de Estadio Ciudad de los Deportes a punto de terminar el Apertura 2024 ¿qué partidos están en riesgo de la Liga MX?

La clausura del Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros en la colonia Nochebuena de la Ciudad de México, ordenada por el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza el pasado 2 de noviembre, ha generado incertidumbre entre aficionados y organizadores. La decisión, tomada en conjunto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, responde a la falta de cumplimiento de medidas de protección civil para llevar a cabo dos eventos al mismo tiempo: el partido Cruz Azul vs. Santos Laguna en el estadio y el espectáculo de “Coco en concierto” en la Plaza de Toros.

El alcalde Mendoza, detalló que los motivos de la clausura incluyen la falta de regulación de franeleros, incumplimientos administrativos, uso de pirotecnia sin aviso en el Estadio Ciudad de los Deportes, sobrecupo en la Plaza de Toros y múltiples quejas vecinales. La clausura afecta tres partidos de futbol programados: Atlante vs. Tampico Madero de la Liga de Expansión MX, América vs. Pachuca y Cruz Azul vs. Tigres, ambos de la Liga MX.

El duelo entre Atlante y Tampico Madero fue el primero en verse afectado debido a la proximidad de su fecha. Originalmente pautado para el 3 de noviembre, el partido se ha reprogramado para el 4 de noviembre a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Club Universidad Nacional, a puerta cerrada. La Liga BBVA Expansión MX comunicó esta modificación y aseguró estar en coordinación con las autoridades locales.

En el caso del encuentro América vs Pachuca, programado para el 6 de noviembre, aún no se ha tomado una decisión final. Ticketmaster ha suspendido la venta de boletos, y los aficionados esperan novedades sobre el evento. Por su parte, el partido Cruz Azul vs Tigres, del 9 de noviembre, ha sido eliminado de la plataforma de Ticketmaster, lo que sugiere una posible cancelación o cambio de sede.