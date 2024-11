¡Lista la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX Femenil!

Después de una serie de emocionantes partidos, los equipos que se destacaron durante la fase regular han asegurado su lugar en la Liguilla del campeonato Apertura 2024 de la Liga MX Femenil.

Concluida la fase regular, ya tenemos los emparejamientos para los Cuartos de Final de la Fiesta Grande: Monterrey vs Toluca; Tigres vs Pumas; América vs Chivas; y Pachuca vs FC Juárez.

El domingo 3 de noviembre, se llevaron a cabo cinco encuentros decisivos: Chivas enfrentó a Santos Laguna, América se midió contra Atlas, Tigres jugó contra Pachuca, Tijuana se topó con Rayadas y Puebla se enfrentó a Juárez.

Con el cierre de estos partidos llenos de acción, se definieron los últimos clasificados para la Fiesta Grande del futbol mexicano, revelando algunas sorpresas interesantes.

El América cerró la fase regular con una contundente victoria sobre Atlas, con un marcador de 4-1. Mientras tanto, Chivas mostró su potencia al superar a Santos con un impresionante 6-0. Juárez también tuvo un gran desempeño al vencer a Puebla 4-2 y Tigres logró un triunfo ajustado de 2-1 ante Pachuca.