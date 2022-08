Alves terminó en junio pasado su segunda etapa con el Fc Barcelona.

“La vida me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme”, explicó el jugador brasileño. “Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez. Esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato. ¿Qué sucede?, nada, ciao. No esperaba mucho más. Al fin y al cabo firmé por seis meses y los cumplí”, añadió a TUDN.

En tanto, el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 consiguió 23 títulos con el club catalán, entre ellos tres ediciones e la Liga de Campeones. Por lo que para Alves regresar a su antiguo club para despedirse de sus hinchas será uno de los momentos especiales del Trofeo Joan Gamper de 2022.

Por la pronto, los Pumas viajaron a Barcelona con una lista de 23 jugadores, entre ellos los argentinos Eduardo Salvio, Gustavo del Prete, Nicolás Freire y Juan Dinenno.

Por su parte, el equipo dirigido por el argentino Andrés Lillini buscará en España sumar otro título internacional a su galería. En 2004 se llevó en Madrid el Trofeo Santiago Bernabéu.