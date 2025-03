Derek Stingley Jr. se convierte en el cornerback mejor pagado de la historia de la NFL

Derek Stingley Jr. ha acordado una extensión de contrato de tres años y 1,530 millones de pesos con los Texans de Houston, lo que lo convierte en el esquinero mejor pagado en la historia de la NFL. La información fue revelada por una persona familiarizada con el acuerdo, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el equipo aún no ha hecho un anuncio oficial.

El contrato incluye 1,512 millones de pesos garantizados, lo que marca un nuevo estándar en la posición de cornerback dentro de la liga. Con esta cifra, Stingley supera el salario promedio anual de Jaycee Horn, de los Panthers de Carolina, quien la semana pasada había establecido el récord al firmar una extensión de cuatro años y 1,700 millones de pesos.

Seleccionado como la tercera elección global en el Draft de 2022, Stingley viene de una temporada en la que fue nombrado al equipo All-Pro de la AP. Durante la campaña, registró 18 pases defendidos, la segunda mayor cantidad en la liga, y sumó cinco intercepciones, igualando su mejor marca personal. Además, permitió un 46.7% de pases completos cuando fue objetivo de los mariscales de campo rivales, el segundo mejor porcentaje entre esquineros con al menos 200 jugadas en cobertura, según NFL Next Gen Stats.

Su desempeño fue clave en una defensiva aérea que terminó sexta en la NFL en yardas por pase permitidas por partido, con un promedio de 201. A lo largo de la temporada, enfrentó a receptores de alto nivel como Tyreek Hill (Dolphins), CeeDee Lamb (Cowboys) y DJ Moore (Bears), logrando limitar su impacto en el juego. En algunos encuentros, los mariscales de campo rivales registraron un índice de pasador por debajo de 5.0 cuando lanzaron en su dirección, incluyendo duelos contra los Cowboys (3.5), Jaguars (0), Bills (0) y Lions (0).