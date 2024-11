Jesús ‘Chapo’ Sánchez se retira del futbol tras 14 años jugando para las Chivas

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Morata sufre traumatismo craneoencefálico en entrenamiento del Milan

Además, es el único jugador activo del Guadalajara que participó en la final de la Copa Libertadores de 2010 contra el Inter de Porto Alegre, donde el equipo se quedó con el subcampeonato continental.

“Sí, sí cumplí. Me hubiera gustado conseguir más cosas, pero siempre he tratado de dar lo mejor en cada situación difícil y he intentado entregarme al máximo por el equipo.

“Soy profundamente agradecido con Chivas, con el fútbol y con la vida por brindarme esta oportunidad y permitir cumplir mi sueño”, expresó Jesús Sánchez en un video de despedida compartido en las redes sociales del club.