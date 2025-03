Jornada 12 del Clausura 2025: fecha, hora y dónde ver los duelos de la Liga MX

Este viernes 14 de marzo, la Jornada 12 del Clausura 2025 de la Liga MX dará inicio con tres encuentros clave: Necaxa vs León, Querétaro vs Mazatlán y Puebla vs Toluca.

NECAXA VS LEÓN

El Estadio Victoria será el escenario del primer partido de la jornada, donde Necaxa y León medirán fuerzas a las 7:00 de la tarde. El conjunto hidrocálido buscará reponerse de la goleada sufrida ante Toluca en la fecha anterior, mientras que los esmeraldas intentarán retomar el camino tras perder el invicto frente a Santos Laguna.

Diber Cambindo, uno de los mayores goleadores con 10 anotaciones en 11 partidos, será la referencia ofensiva de Necaxa, mientras que León contará con la presencia de James Rodríguez, uno de los jugadores más influyentes del torneo. Con 18 puntos en la tabla, los Rayos intentarán sumar de a tres ante un León que sigue en la cima con 26 unidades.

El encuentro podrá verse tanto en televisión abierta en TV Azteca, como en streaming a través del mismo medio, así como en Claro Sports (sitio web y YouTube) y ViX Premium.