¡¿Karma?! Martín Anselmi y el Porto están fuera de la Europa League

Sin embargo, la respuesta de la Roma no tardó en llegar y al 35’, Dybala empató el encuentro. Apenas cuatro minutos después, el argentino volvió a marcar, dándole la ventaja a los italianos y poniendo el global 3-2.

Con este resultado, la Roma avanzó a la siguiente fase, donde enfrentará al Athletic de Bilbao o a la Lazio. Mientras tanto, Anselmi sigue buscando estabilidad con el Porto.

En la liga portuguesa, ha cosechado una victoria (0-1 vs Farense) y dos empates (2-2 vs Rio Ave y 1-1 vs Sporting). Su equipo marcha tercero con 46 puntos, por detrás del líder Sporting (52) y Benfica (50). Su próximo reto será Vitória SC.

Con información de Récord, Fox Sports y AS México