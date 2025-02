Memo Ochoa y el AVS remontan y empatan al Sporting de Lisboa

TE PUEDE INTERESAR: Enrique ‘Che’ Reyes, mánager de Saraperos de Saltillo: ‘estamos para pelearle a cualquiera’

A los 33 minutos, sin embargo, Gyokeres no perdonó y amplió la ventaja para los Leones, poniendo a AVS en una situación complicada. No obstante, el equipo rojiblanco no se rindió y reaccionó con determinación en el segundo tiempo. José Luis Mendes Andrade, desde el punto de penalti, recortó distancias al 60’, manteniendo viva la esperanza.

El empate llegó en el tiempo agregado cuando Gustavo Pinto Mendonça, con un remate certero, selló el 2-2 y rescató un punto vital para su equipo. Con este empate, el AVS sumó 20 puntos, manteniéndose a solo un punto de la salvación, pero todavía en zona de promoción, en el decimosexto lugar.