México vs Valencia: Aficionado pide perdón por apoyar al equipo español ‘es el club de mis amores’

Este sábado 12 de octubre, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla abrió sus puertas para recibir un partido atípico: la Selección Mexicana enfrentándose al Valencia. Lo que hace especial este encuentro es que se lleva a cabo en territorio mexicano, como parte de una estrategia para reconectar con la afición local.

Entre los asistentes, uno en particular llamó la atención. Un joven aficionado, quien viajó desde Morelia, Michoacán, no acudió al estadio para apoyar al Tricolor, sino para ver al equipo español que actualmente lucha por salir de la zona de descenso en LaLiga. En una entrevista con la cadena ESPN, el joven compartió que, a pesar de las críticas de su madre, decidió gastar todos sus ahorros para asistir al partido.

“Mi mamá no quería que gastara mi dinero en este viaje. Prefería que ahorrara para pagar mi inscripción a la universidad, pero yo no lo pensé dos veces. He trabajado como mesero y músico para poder juntar lo suficiente y venir a ver al Valencia”, declaró el joven, cuyo nombre no fue revelado.

A pesar de su lealtad al club español, el aficionado expresó su respeto por la Selección Mexicana.

“Mandé un mensaje a la Selección esta mañana, pidiendo disculpas por no apoyarlos hoy. Pero mi corazón está con el Valencia”, añadió.