Previo al duelo de México vs Honduras, ‘Chucky’ Lozano rompe el silencio sobre su ausencia en el Tricolor

Han transcurrido casi ocho meses desde la última vez que Hirving “Chucky” Lozano participó con la Selección Mexicana. Durante este tiempo, su ausencia había sido tema de especulación, pero finalmente el futbolista rompió su silencio en una entrevista reciente.

En una charla con el programa La Última Palabra de Fox Sports, el atacante del PSV Eindhoven, quien pronto se unirá al San Diego FC de la MLS, expresó su sentir respecto a no haber sido convocado para la pasada Copa América. Lozano mencionó que fue doloroso no poder formar parte del torneo y reconoció que, aunque le hubiese gustado estar presente, respetó la decisión que lo dejó fuera.

“Me dolió mucho no poder ir, me encanta ir a la Selección. Fueron decisiones, no sé de dónde, pero me dejaron fuera. Respeto esa decisión, me dolió, me hubiera encantado estar ahí. Ojalá, en algún momento, regresar a la Selección sería fabuloso, pero esto es paso a paso”, comentó.

