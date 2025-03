‘Si no sabes, mejor cállate’: Hugo Sánchez responde a Gignac sobre el legado de Chicharito en Europa

Hugo Sánchez, uno de los máximos íconos del futbol mexicano, reaccionó a las declaraciones de André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, quien había destacado la trayectoria de Javier “Chicharito” Hernández en Europa. Gignac había señalado que el atacante mexicano podría ser considerado el jugador con la mejor carrera en el viejo continente, a pesar de las críticas que ha recibido desde su regreso al futbol mexicano.

En entrevista con Rubén Rodríguez, Gignac expresó su apoyo a Chicharito, destacando su paso por clubes de renombre como el Real Madrid, Manchester United y Bayer Leverkusen: “Un jugador que participó en esos grandes clubes... puede decir lo que quieran, pero hay que meter los goles y jugar al lado de esos monstruos. Tiene una carrera fantástica, y puede ser que sea el mexicano con la mejor carrera en Europa”, señaló el goleador francés.

Sin embargo, sus palabras causaron revuelo en el mundo del fútbol mexicano. Durante el programa Futbol Picante, Hugo Sánchez respondió de manera tajante, defendiendo el legado de Chicharito: “Javier ha hecho una carrera extraordinaria”, comentó el histórico delantero mexicano.

Sánchez también sugirió que Gignac debería ser más cuidadoso con sus declaraciones, señalando que si no está bien informado, lo mejor es no hablar: “Como dice Mario (Carillo), primero hay que informarse bien antes de hablar. Si no sabes, mejor cállate la boquita”, agregó con firmeza.