Santiago Baños renueva como presidente del América y rechaza a la FMF

Santiago Baños, presidente deportivo del América, ha renovado su contrato con el club luego de una exitosa gestión que ha llevado a las Águilas a conquistar un nuevo título de la Liga MX.

Aunque el directivo fue el encargado de anunciar la noticia, no reveló detalles específicos sobre la extensión de su contrato.

Bajo la dirección de Baños, el América logró convertirse en el primer equipo en conseguir un tricampeonato en torneos cortos, un logro histórico que consolida al club como una de las grandes potencias del futbol mexicano.

Esta serie de éxitos, que incluye múltiples títulos de liga, ha dejado claro que el equipo está en una etapa dorada gracias a la buena gestión del directivo.

En una entrevista para Caliente TV, Baños aclaró que no tiene intenciones de cambiar de aires y que está plenamente enfocado en su labor con las Águilas.

“Nadie me ha buscado, no he tenido conversaciones con nadie de la FMF. Estoy feliz en donde estoy, me quiero quedar mucho tiempo y acabo de renovar contrato.