¿Se arrepiente? Héctor Herrera rompe el silencio tras polémica en los Playoffs de la MLS

Héctor Herrera, mediocampista mexicano, habló por primera vez sobre el incidente que marcó su último partido con el Houston Dynamo en los Playoffs de la MLS. El encuentro, en el que su equipo quedó eliminado ante el Seattle Sounders, estuvo lleno de tensión, y Herrera fue protagonista de un momento que califica como el más desafortunado de su carrera.

El partido se complicó para el Dynamo desde la segunda mitad. En el minuto 66, luego de recibir una tarjeta amarilla, Herrera tuvo una reacción descontrolada al escupir al árbitro, lo que le costó la expulsión directa. Tras la eliminación, el club anunció que el mexicano no continuaría en sus filas.

En entrevista con FOX Sports, el exjugador del Pachuca reflexionó sobre lo sucedido y reconoció su error: “El único error del que me arrepiento es mi último partido. Mi acción es la única cosa de la que me arrepiento en mi carrera, porque siempre he sido muy correcto, buen compañero, siempre he controlado mis impulsos. En este no lo hice”, afirmó Herrera.

El futbolista, que ha tenido una carrera destacada en clubes como el Porto y el Atlético de Madrid, aseguró que tomó tiempo para reflexionar antes de hablar del tema.