Héctor Herrera se despide de Houston Dynamo tras polémica expulsión

Herrera llegó al Houston Dynamo en marzo de 2022 mediante un precontrato de dos años con opción de extensión para 2025, luego de su paso por el Atlético de Madrid, desde su debut en el verano de ese año, el mexicano se convirtió en una figura clave para el equipo texano. Bajo el mando del entrenador Ben Olsen y con el brazalete de capitán, registró seis goles y 23 asistencias en 69 apariciones y lideró al Dynamo a ganar la U.S. Open Cup en 2023, uno de los mayores logros recientes de la franquicia.

El mexicano Héctor Herrera, no seguirá en el Houston Dynamo para la temporada 2025 de la MLS , luego de que el club decidiera no ejercer la opción de extender su contrato. La decisión llegó tras un incidente en el que Herrera fue expulsado en el partido de Playoffs contra los Seattle Sounders el domingo pasado, donde protagonizó una polémica situación con el árbitro Armando Villarreal .

Sin embargo, la salida de Herrera del Dynamo no ha sido la más amistosa. El club emitió un breve mensaje en redes sociales para despedir al mediocampista, compartiendo una foto suya junto al mensaje: “Gracias HH”. Este acto ha sido percibido como una despedida fría, en contraste con los logros y la relevancia de Herrera en el equipo.

Tal es el caso de Nery Castillo, quien tuvo una breve estancia en el Chicago Fire en 2010, y de Rodolfo Pizarro, quien regresó a Liga MX después de que el Inter Miami decidiera no renovarle el contrato tras la llegada de figuras como Lionel Messi. También se recuerda a Giovani dos Santos, quien dejó al LA Galaxy en medio de un desacuerdo salarial, y a Jurgen Damm, separado del Atlanta United al no aceptar una reducción en su sueldo. Incluso el icónico Rafael Márquez, quien jugó para el New York Red Bulls, expresó en su momento su frustración por las condiciones en la MLS, admitiendo su arrepentimiento de haber llegado a la liga estadounidense.

Con información de ESPN