Garoppolo no va a entrenamientos, lo excusa 49ers

El quarterback no estará obligado a ir a los campamentos obligatorios, por lo que salida parece que será inminente

SANTA CLARA .- Mientras los 49ers de San Francisco esperan el alta médica para el quarterback Jimmy Garoppolo que pudiera abrir el camino hacia su eventual salida, han excusado al pasador del minicampamento obligatorios de este mes, dijo una fuente de la liga a ESPN.

El hecho de que Garoppolo no participe en el minicampamento obligatorio de esta semana no es una sorpresa, dado que no ha participado en el programa de acondicionamiento de temporada baja con el equipo. NFL Network reportó en primera instancia que Garoppolo había sido excusado.

Garoppolo se sigue recuperando de una cirugía en el hombro derecho a la que se sometió en marzo, un procedimiento que ha demorado esfuerzos del equipo para traspasarlo. Mientras tanto, Trey Lance ha trabajado como el quarterback titular de los 49ers durante el programa de receso de campaña, con Garoppolo realizando la mayor parte de su rehabilitación en el Sur de California.

La esperanza para ambas partes es que, una vez que Garoppolo reciba alta médica para volver a lanzar -algo que se espera llegue hacia el final de junio o inicios de julio- un canje se concretará.

Mientras que las actividades organizadas del equipo son voluntarias, el minicampamento de escuadra completa es la única parte del programa de receso de temporada que es obligatorio para todos los jugadores. Aquellos que no se presentan sin ser excusados quedan sujetos a multas.

Garoppolo está por comenzar el año final de su contrato y tiene programado contar por 26.95 millones de dólares contra el tope salarial del 2022. El veterano Nate Sudfeld ha sido el segundo en el orden para el equipo detrás de Lance durante las actividades organizadas del equipo, con el novato Brock Purdy trabajando en el tercer puesto.