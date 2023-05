Golpea pedazo del Estadio Universitario a aficionada durante ovación en partido de Tigres (video)

“Llegaron los chicos del staff del estadio y fue como me atendieron. Me llevaron a un módulo de EME y ahí el doctor primero me evaluó y me hicieron pruebas. No es la primera vez, en otras temporadas ya me había caído pedazos de concreto del techo. Ahorita fue leve, pero ojalá a alguien no le pase algo más grave”, dijo Elsa.