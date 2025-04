Fiscalía de Jalisco inicia investigación tras homenaje a ‘El Mencho’ por ‘Los Alegres del Barranco’

A través de sus cuentas oficiales, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado señalando que se “ investiga la responsabilidad en la proyección de imágenes durante un concierto realizado el sábado en Zapopan, l as cuales hacen aparente alusión a un personaje vinculado a un grupo criminal .”

Debido a las características del caso, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social abrió la carpeta de investigación 21010/2025, de manera oficiosa, por presunta apología del delito.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, “el concierto se celebró en un recinto administrado por una empresa que forma parte de una institución pública, cuya postura fue dada a conocer en un comunicado la víspera y será considerada dentro de la indagatoria; de igual manera, se tomará el testimonio de quienes integran la agrupación musical.”

CUÁL PODRÍA SER EL CASTIGO QUE ENFRENTEN LOS ALEGRES DEL BARRANCO TRAS HOMENAJE A ‘EL MENCHO’ EN CONCIERTO

La Fiscalía de Jalisco señala que de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal en el Estado de Jalisco, “se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecuta; si se ejecuta se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.”

CLAUDIA SHEINBAUM RECHAZA PRESENTACIÓN DE ‘LOS ALEGRES DEL BARRANCO’

Durante la mañana de este lunes 31 de marzo, la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre dicho evento, a lo que opinó: “No debería ocurrir eso. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto”.

La presidenta también hizo un llamado a que se revise a los artistas y el contenido de los eventos musicales en espacios culturales que podrían hacer referencia al crimen organizado y a la violencia.