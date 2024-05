Heather Hardy, la boxeadora que dejará el ring a los 42 años por daño cerebral

“Después de mi pelea el verano pasado con Amanda , mi visión permaneció borrosa durante unos días. Fui a hacerme una resonancia magnética, me revisaron la vista mientras todavía estaba en rayos X, me diagnosticaron las secuelas de una conmoción cerebral” , prosigue Hardy con su relato.

“No puedo tener más o no podré ver. Ni correr, ni trotar, ni saltar la cuerda ni recibir golpes en la cabeza” , escribió la púgil en su cuenta de Instagram .

“He tenido demasiadas conmociones cerebrales. Cuando sufres una, una parte de tu cerebro muere y nunca la recuperas. ¿Te imaginas eso? En 10 años he tenido demasiados daños cerebrales.

La estadunidense hizo su debut en el boxeo profesional en 2012. Ganó el título pluma de la OMB en 2018 hasta que lo perdió al año siguiente ante Amanda Serrano (la puertorriqueña le propinó casi 800 golpes).

También probó las MMA en Bellator 180 contra Alice Yauger en junio de 2017.

HEATHER HARDY DEJA EL BOXEO: LA PROMETEDORA CARRERA QUE ACABÓ EN MÚLTIPES CONMOCIONES CEREBRALES

“En 10 años he tenido más de 60 puntos en mi cara y múltiples conmociones cerebrales. He pasado noches en las que casi me desmayo en la sauna tratando de lograr el peso”, apuntó ya hace cuatro años.

“Todo el mundo piensa que gané millones en mi carrera, pero no fue así. Fui de cheque en cheque manteniendo a esa niña en el mejor vecindario para que pudiera ir a las mejores escuelas.

“Y necesitaba luchar, en pocas palabras, un mes de entrenamiento para Christine y todo empeoró con mi vista. Bajé a 123 libras porque no podía comer, no dormía y estaba muy débil. No le había contado a nadie lo malo que era, ni a mi novio ni a mis entrenadores.

“Pensé que podría aguantar la pelea de diez minutos, pero después de una sesión de sparring muy ligera no pude ver una mierda durante dos días”, confiesa.

“No comí ni dormí de viernes a lunes y sabía que estaba demasiado débil para hacer esta mierda. Después de ver finalmente a un médico, me dijo que había tenido demasiadas conmociones”, concluye Hardy para confirmar que, de momento, se plantea dejar de boxear.

Con información de Marca