Asegura Noroña que no buscará reelección en el Senado

CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, señaló que pese a las críticas y ataques en su contra no cambiará su forma de ser y no buscará reelegirse para la Presidencia de la Mesa Directiva.

En una conferencia de prensa recalcó que hay una ofensiva muy fuerte en los medios de comunicación para evitar su reelección y aclaró que en ningún momento manifestó interés por estar un año más en el cargo.

TE PUEDE INTERESAR: Podrán invasores de viviendas abandonadas adquirirlas a precio ‘muy económico’: Infonavit

El legislador recordó el caso de Martí Batres hace seis años, cuando era presidente del Senado, intentó reelegirse y perdió en el proceso.

“Entonces, yo no pienso ir a una reelección para que me madreen, yo voy a esperar a ver qué determina mi grupo parlamentario, y yo estoy más bien en la lógica de regresar a mi escaño”, mencionó el legislador.

“Entonces, el nerviosismo de algunos sectores de la derecha y los medios lo entiendo, pero es injustificado”, señaló el morenista en la conferencia.

El presidente del Senado afirmó que cuenta con el respaldo del pueblo, por lo que no considera importante permanecer en el cargo y que si ha escalado en su carrera política es por su forma de ser y no por los cargos que ha ocupado.

TE PUEDE INTERESAR: Generan acordeones duda sobre la validez de la elección: consejero Arturo Castillo

“Mi fuerza no es estar en la Presidencia de la Mesa Directiva, mi fuerza es (ser) quien soy, siempre he sido igual, he llegado hasta donde estoy siendo lo que soy, no voy a cambiar. Si por como soy me ‘chupa la bruja’ políticamente hablando, bien empleado, no tengo ningún problema, y si eso me da nuevas oportunidades, bien empleado también, no tengo preocupación”, mencionó.