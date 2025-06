Estas son las conclusiones del desfile militar de Trump en Washington

Durante horas de cobertura, los comentaristas conservadores enmarcaron repetidamente el desfile como una expresión de agradecimiento a las fuerzas armadas, libre de cualquier mensaje político.

“Muchos dicen que el presidente está tratando de hacer que esto sea de alguna manera sobre él mismo porque hoy es su cumpleaños”, dijo Jackie DeAngelis el sábado durante The Big Weekend Show en Fox News. “La izquierda siempre toma algo y encuentra lo que sea para convertirlo en un espacio negativo”.

Pero la coreografía consciente del programa no borró del todo la realidad de que Trump había presionado para que se hiciera tal exhibición desde su primer mandato, a pesar de las objeciones de asesores y altos cargos del Pentágono.

Hacia el final de la velada, Trump pronunció un discurso de ocho minutos en el que dio las gracias a los miembros del servicio y defendió la decisión de seguir adelante con la celebración.

“Todos los demás países celebran sus victorias”, dijo. “Ya es hora de que Estados Unidos también lo haga”.

Luego se puso de pie para recibir una bandera conmemorativa mientras la multitud cantaba “Cumpleaños feliz”.

EL CONTEXTO NO FUE RECONOCIDO

Poco del acto del sábado pareció responder a las preocupaciones de los críticos del presidente de que su gobierno ha politizado el ejército.

Menos de una semana antes del desfile, Trump envió infantes de marina en servicio activo a Los Ángeles para ayudar a sofocar las protestas, a pesar de las objeciones del gobernador de California.

Al día siguiente, Trump pronunció un discurso partidista en Fort Bragg, Carolina del Norte, ante soldados uniformados, que abuchearon cuando el presidente se refirió a sus rivales políticos.

El Ejército está investigando cómo se permitió la entrada en la base a los vendedores de artículos de “Make America Great Again” antes de las declaraciones de Trump.

Las imágenes del sábado, como soldados que ayudaron a los asistentes a posar con armas pesadas, no sirvieron para aliviar las preocupaciones de los críticos.

En las redes sociales y en la televisión, a lo largo del día, surgieron relatos opuestos, en los que los críticos describían la exhibición como representativa de la voluntad de Trump de utilizar al ejército para promocionarse e incluso para reprimir la disidencia.

Muchos señalaron en particular la decisión del presidente de conceder clemencia generalizada a miembros de grupos extremistas y a los alborotadores armados que asaltaron el Capitolio estadounidense para mantenerlo en el cargo después de que perdiera las elecciones de 2020.

EL ESPECTÁCULO FUE LIMITADO

Para un acontecimiento que se basaba en una producción fascinante y un factor de asombro para los espectadores, se hicieron palpables sobre el terreno una serie de obstáculos logísticos y un entusiasmo apagado.

Los periodistas de The New York Times que asistieron al desfile describieron un espectáculo a veces decepcionante y una multitud que se dispersó pronto en medio de una ligera llovizna.

Las personas que celebraban y los entusiastas de la historia militar disfrutaron de un espectáculo aéreo, perros robóticos que marchaban junto a los soldados y música en vivo de los cantantes de country Warren Zeiders y Lee Greenwood, así como de exposiciones durante todo el día.

Sin embargo, tal vez a propósito, la jornada fue algo más comedida que otras exhibiciones que Trump ha elogiado, como las celebraciones del Día de la Bastilla en Francia.

Zach Montague es un reportero del Times que cubre el Departamento de Educación de los EE. UU., la Casa Blanca y los tribunales federales. c. 2025 The New York Times Company.

Por Zach Montague, The New York Times.