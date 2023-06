Honor a quien honor merece: Gustavo Dávila Salinas, charro con 45 años de trayectoria

Entre los 13 y 14 años, empezó a ir a los lienzos charros; participó activamente en la gestión y construcción del Lienzo Charro de Arteaga:

“Lo gestionamos a un grupo de amigos después de haber conseguido el terreno que donó el ejido, conseguimos madera y en sus inicios fue un lienzo de madera, alrededor de 1978”.

Explicó que estuvieron charreando así durante mucho tiempo, en un lienzo que completaban con pacas de pastura y que aluzaban con las camionetas. Posteriormente, con apoyo del entonces gobernador, Óscar Flores Tapia se les concede el lienzo, convirtiéndolo en lo que se conoce al día de hoy.

P: ¿Cuáles son sus habilidades charras?

ID: “El coleadero y el caladero, cala de caballo y coleadero de toros. Es lo que practico y lo que siempre he practicado, lo que siempre he hecho desde los 13, 14 años, no tuve tanta habilidad con la soga y me fui por ese lado”.

EQUIPOS CON LOS QUE HA PARTICIPADO

-El primero fue la Asociación de Charros San Isidro de las Palomas alrededor del año 1977, hasta el 98.

-Al mismo tiempo charreaba con el de su escuela, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (de donde se graduó como Ingeniero Agrónomo Zootecnista).

-En el 2000, él y su hermano, Leonardo Dávila, iniciaron Valle de Saltillo y charrearon juntos (hasta la fecha) pero, en 2019, conformó el equipo Sierra de Arteaga, donde se mantiene actualmente.

P: ¿Cuándo fue la primera vez que charreó en el Lienzo Prof. Enrique González Treviño?

ID: “Yo era muy joven, en aquel entonces tenía algunos 22 años, si a caso, todavía estudiante, íbamos a los torneos de Don Macario (a quien conoció en su recorrido por los distintos lienzos de la ciudad y de Arteaga, años antes), que realizaba en marzo. Íbamos a sus fiestas y ahí fue la primera vez, y luego ya seguí yendo a muchos torneos porque ahí eran los estatales, municipales y nacionales”.

P: ¿Cómo percibe a los jóvenes charros?

Él fue uno de quienes construyeron el camino y trabajaron para hacer crecer al deporte mexicano por excelencia, que al día de hoy ha dejado el paso libre a quienes estén interesados en él.

ID: “En los tiempos nuestros, de mi generación y antes, había muchas más carencias que ahorita. Ahorita ya evolucionó bastante al grado de que a los jóvenes que quieren practicarla, les representa menos dificultad, debido a que ahorita ya hay muchos lienzos realizados a los que se pueden acercar”.