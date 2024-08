Imane Khelif, quien tuvo problemas con prueba de género, gana su primer combate en medio de controversia

Angela Carini , visiblemente afectada y con una mancha de sangre en su traje, no estrechó la mano de Khelif después de la decisión y se mostró emocionalmente desbordada, llorando de rodillas en el cuadrilátero. En una entrevista posterior, Carini explicó que su decisión de abandonar el combate no estaba relacionada con una declaración política ni con su opinión sobre la elegibilidad de Khelif .

“Sentí un fuerte dolor en la nariz y, con la madurez de un boxeador, decidí parar porque no quería continuar en esas condiciones. No estoy aquí para juzgar ni emitir juicios sobre la elegibilidad de Khelif. Solo hice mi trabajo como boxeadora, y lo hice con el corazón roto por no haber podido terminar el combate”.

OTROS DE ATLETAS CONTROVERSIALES

Imane Khelif, de 25 años, ha sido una figura controversial desde que fue descalificada de los campeonatos mundiales de 2023.

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) la excluyó del torneo tras detectar niveles elevados de testosterona, lo que generó un intenso debate sobre su elegibilidad. A pesar de esta descalificación, el Comité Olímpico Internacional decidió permitir su participación en los Juegos Olímpicos de París, lo que ha intensificado la discusión sobre la inclusión de atletas trans y las normas de elegibilidad de género en el deporte.