Inconforme y apenado ‘Checo’ Pérez con sus mecánicos tras clasificación

Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de Red Bull, manifestó su inconformidad por la clasificación que hizo, puesto que chocó cuando buscó la pole position en la Q3.

“Complicado porque mis mecánicos van a tener mucho trabajo esta noche y me da mucha pena eso. Al final fuimos competitivos, pero no tuvimos la estrategia correcta en Q3, la gente no respetaba sus deltas y en la curva uno lo perdí”, dijo ‘Checo’.

De igual forma, dijo que estaban para pelear lugares más arriba en la parrilla, aunque reconoció que tal vez el primer sitio no era tan factible debido a las complicaciones de la pista y de los monoplazas.

“Creo que nos equivocamos un poco con la estrategia porque no fue lo ideal. P2 era lo ideal, pero estaba muy fuerte el día. Al final solo quería ganar este fin de semana, pero lo intentaré todo en la carrera. Creo que teníamos para más. La pole no era posible, pero teníamos que haber sido segundos”, reiteró el tapatío.