Inicia el repechaje rumbo a Los Cuartos de Final de la Liga MX

Los duelos por el pase a la Liguilla se realizarán hoy y mañana, donde no habrá margen de error para ningún implicado, pues son choques únicos y definitivos

Luego del desempeño intermitente que les hizo esperar hasta la última fecha de la fase regular para definir su futuro, Pumas y Chivas buscarán resarcirse este fin de semana al enfrentar a Toluca y Puebla, respectivamente, en la repesca del torneo Apertura.

El Guadalajara requirió un triunfo en la Jornada 17 ante Mazatlán para terminar como décimo de la clasificación y buscará acceder a la Liguilla por el título sorteando la reclasificación por segunda ocasión en los últimos tres torneos.

“Al principio del torneo dejamos escapar puntos valiosos, somos autocríticos y sabemos dónde estamos parados, así que con todo el trabajo que hemos hecho buscamos cerrar bien el torneo”, dijo el volante Fernando Beltrán. “En este club no basta con entrar a cuartos de final, trabajamos para llevarlo a donde se merece que es el campeonato”.

Chivas no se consagra campeón desde el Clausura 2017. Su única participación en una Liguilla desde entonces fue en el Apertura del año pasado, cayendo en las semifinales.

Puebla cerró la fase regular con 4 triunfos en sus últimos 5 partidos y sumó 24 puntos para quedar séptimo.

En su enfrentamiento de la temporada regular, Chivas superó 2-0 a Puebla por la segunda fecha.

Al igual que Chivas, Pumas necesitó de un triunfo contra Azul en la última fecha para asegurar su pasaje a esta ronda.

Los universitarios tuvieron un cierre meteórico. De estar penúltimos, se colaron en la repesca gracias a 4 triunfos en sus últimos 5 compromisos.

“Es una final, no hay pasado ni futuro, es solo el partido del domingo, eso lo que determina todo. No me veo como favorito, pero creo y estoy convencido de que podemos ganar”, dijo el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno.

Aunque los universitarios quedaron undécimos salen con un ligero favoritismo ante Toluca. Luego de coquetear con la cima en la novena fecha, los Diablos Rojas se derrumbaron: no volvieron a ganar un solo partido de sus últimos 8 para retroceder al sexto peldaño.

Toluca derrotó 2-1 a Pumas por la séptima fecha del torneo regular.

El campeón reinante Cruz Azul comenzará la defensa de su título cuando reciba al Monterrey, en una reedición de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF de hace un par de meses.

La Máquina cerró el torneo regular con una derrota ante Pumas que lo mandó a la repesca al finalizar en el octavo puesto, uno arriba de los Rayados, que tras vapulear 4-1 a los celestes en el Azteca se coronaron monarcas de la CONCACAF al vencer al América en la final.

“Llegamos heridos, eso lo aceptamos, pero sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Si uno tiene el diagnóstico, hay manera de reinventarse”, dijo Juan Reynoso, el estratega peruano de Cruz Azul.

El partido se jugará a puerta cerrada en el estadio Azteca, penalizado por el grito homofóbico proferido por seguidores de la Máquina en su último encuentro de liga.

Cruz Azul y Monterrey empataron 1-1 por la quinta fecha.

En la otra serie de repesca, Santos parte como favorito para imponerse al Atlético de San Luis.

Los Guerreros terminaron en el quinto peldaño y sin derrotas en sus últimos 4 encuentros.

San Luis avanzó como doceavo tras cerrar con una racha de 7 partidos sin poder ganar.

Durante el torneo regular, Santos y San Luis igualaron 0-0 por la última fecha. Su choque de repesca será en el estadio Corona.