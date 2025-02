¿Cinemex y Cinépolis admiten alimentos y bebidas externos al establecimiento? Esto dice la Profeco

Desde hace tiempo, los clientes de cines como Cinemex o Cinepolis han presentado sus quejas por los altos precios de sus dulcerías. Ante lo cual, se han preguntado si es permitido o no entrar con alimentos y bebidas a los establecimientos.

Estas dudas se habrían resuelto tras el presunto comunicado oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde se enlistan los alimentos que supuestamente admitirían en los cines. Sin embargo, esto ya fue desmentido por la dependencia, a través de un boletín compartido en sus redes sociales.

Anteriormente, César Iván Escalante, titular Profeco, se dio a la tarea de explicar en una entrevista los lineamientos de las grandes cadenas de cine, así como también aclaró la política de revisión de bolsos y mochilas.

¿SE PUEDE INGRESAR CON ALIMENTOS Y BEBIDAS AL CINE?

Escalante indicó que, al momento en que el cliente decide comprar su entrada, acepta los lineamientos establecidos de la compañía:

“En el contrato de adhesión o en las condiciones está que no puedes ingresar con alimentos, tienes que cumplir con ese contrato, si no, finalmente, no vayas a ese cine, ve a algún otro que no tenga esa limitación.”

De esta forma, la Profeco aclaró que el paso de productos ajenos a las salas está condicionado según las normas establecidas por la cadena, sobre todo para la comodidad de aquellos cinéfilos que gustan de comprar paquetes.

En cuanto al falso comunicado que circuló en redes sociales, la dependencia aclaró que “en ningún momento publicó o difundió, a través de sus canales de comunicación oficiales, una supuesta lista de alimentos permitidos para ingresar a estos sitios.”