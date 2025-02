Hospitalizan de emergencia a Shakira y cancela concierto en Perú; ¿Qué le pasó?

La cantante colombiana Shakira fue hospitalizada de emergencia debido a un problema de salud , lo que la obligó a cancelar su concierto programado en Lima, Perú , como parte de su recién iniciada gira Las Mujeres Ya No Lloran . La artista informó a sus seguidores a través de un comunicado en sus redes sociales , donde expresó su tristeza por no poder cumplir con su presentación.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, se lee en el comunicado publicado en sus historias de Instagram.

Shakira acababa de realizar dos conciertos en Brasil, los cuales marcaron el inicio de su gira por América Latina. La presentación en Lima era la única programada en Perú antes de sus siguientes espectáculos en Medellín, Colombia, el 21 de febrero y en su ciudad natal, Barranquilla, el 26 de febrero.

La artista expresó su tristeza por no poder encontrarse con su público y aseguró que su equipo está trabajando para reagendar el concierto en Lima en cuanto sea posible.