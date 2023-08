Iniciaron los Playoffs de la Zona Norte y ganó Saraperos

Buen inicio tuvo del equipo de Saltillo, al vencer en el primer juego a los Toros, en Tijuana por pizarra amplia de 8 a 3, donde Saraperos aseguró el triunfo desde el primer inning con 4 carreras, rally que inició con base a Johneshwy Fargas y siguieron hits de Missael Rivera y Fernando Villegas para que Fargas anotara.

Luego Rainel Rosario produjo 2 con doble y Jesús Arredondo con doble produjo la carrera 4. Toros en la segunda hizo una por jonrón de Félix Pérez. Y Saraperos llegó a 5 carreras con jonrón de Jesús Arredondo en la tercera entrada, donde Tijuana anotó su segunda carrera por jonrón de Amadeo Zazueta.

En el quinto inning llegó un bambinazo de Rainel Rosario para poner a Saraperos arriba 6 a 2. Por Tijuana la tercera carrera fue por jonrón de Aderlin Rodríguez poniendo el marcador 6-2 y Saraperos redondeó su triunfo en la entrada 9 con doble de Rainel Rosario que impulsó a Missael Rivera y a Fernando Villegas y ganar a Toros, en Tijuana por 8 a 3.

TECOLOTES 10-3 MONCLOVA

Rally de 5 carreras en el sexto inning le dio el triunfo al equipo de los 2 Laredos. En este juego Cade Gotta, Luis Jiménez y Balbino Fuenmayor produjeron 2 carreras cada uno. Ganó el pitcher Brandon Brennan que trabajó 6 entradas aceptando una carrera y perdió Emmanuel Ramírez que le hicieron 4, en 5 innings.

SULTANES 4-1 LAGUNA

Sultanes hizo 2 carreras en la segunda entrada por jonrón de Víctor Mendoza con Christian Villanueva en base y agregaron 2 más en el cierre de la sexta, una por widpitch, anotando Ramiro Peña. Y Christian Villanueva impulsó a Roberto Valenzuela. Laguna evitó el cierre con su carrera en la séptima entrada

EN EL SUR, PUEBLA GANÓ LOS 2 JUEGOS

Los Pericos triunfaron de nuevo, pero en el segundo juego batallaron 11 entradas para vencer a Veracruz por 4 a 3. El héroe del juego fue Samar Leyva que en el inning 11, disparó jonrón, para el triunfo de Puebla y los Pericos están invictos con 2-0.

MEXICO 11-0 TIGRES

Luego de perder el primer juego, Diablos reaccionó y ganó por blanqueada de 10 a 0. Diablos bateó 13 hits y Tigres solamente 2 y la serie se empató.

TABASCO vs YUCATÁN

Los Olmecas que perdieron el priemr juego por 7 a 1, pero ganaron el segundo por 8 a 1, para empatar la serie. Hoy reanudan las series en el Sur.

DETALLES DE LA VIDA DE MARCELO JUÁREZ

2.- MARCELO NO COMENZÓ COMO JARDINERO: Me contó que desde que se dedicó a jugar beisbol, antes de ir a una liga formal, la posición que jugaba era short stop, pero su cambio de posición fue circunstancial. En un juego cuando estaba de short stop, una pelota le dio un bote malo y le pegó en la frente, después de eso ya no podía fildear ninguna pelota, por miedo y porque le quitaba la vista.

Fue entonces que su tío Julio le dijo que se fuera a jugar al jardín central, donde tardaba la pelota más en llegar. Fue así como Marcelo se inició como jardinero, para terminar como el dueño del mejor porcentaje de fildeo de por vida para un jardinero central en la Liga Mexicana. Continuaremos con estos relatos en la siguiente publicación.