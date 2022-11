Jets ‘aterriza’ a los favoritos Bills de Buffalo

Por supuesto, no ayudó que los Bills jugaran sin el apoyador Matt Milano y el profundo Jordan Poyer , pero su defensa soportó un día miserable y encontró la manera de desperdiciar una ventaja de 14-3 en el segundo cuarto.

Allen no tenía tiempos de espera para trabajar, pero en el pasado, no había nada que preocuparse, algo que no ocurrió en este juego.

Diggs hizo una gran atrapada en primera oportunidad cerca del medio campo, solo para que la aniquilaran con una penalización por sujetar a Dion Dawkins.

Luego, a Allen le quitaron el balón de las manos en una jugada que perdió nueve yardas y, finalmente, en cuarta, solo lanzó profundo a Gabe Davis, pero no tuvo éxito.

Allen terminó con 18 de 34 pases para solo 205 yardas y dos intercepciones que costaron muy caro, dejando a los Bills con un récord de 6-2, poniendo las cosas interesantes en el Este de la AFC.

