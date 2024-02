Joel Embiid estará fuera de la NBA, por un buen rato; 76ers confirman cirugía

Pero no queda duda que, dada la naturaleza de la lesión, es posible que Embiid esté fuera por una significativa cantidad de tiempo.

“Hemos tenido algunos desempeños tambaleantes”, dijo la semana pasada el entrenador de los 76ers, Nick Nurse. “Luego como que nos metimos en una senda y tuvimos algunos buenos. Hemos obtenido muchas victorias fuera de casa sin él. Ya medio que sabíamos, tenemos que ser capaces de sobrevivir sin él”.

Saludable, Embiid ha tenido actuaciones para ser considerado MVP y es el líder anotador por partido en la liga, promediando 35.3 puntos, así como 11.3 rebotes y 5.7 asistencias. Anotó un récord de franquicia de 70 puntos, así como 18 rebotes el 22 de enero en la victoria 133-124 ante San Antonio.

Embiid dijo el mes pasado que no estaba preocupado por ganar otro premio de MVP. Está enfocado en ayudar a que los 76ers ganen su primer anillo de campeón de la NBA desde 1983.

“Ya lo he conseguido”, expresó Embiid.

“Si tengo la oportunidad de conseguir un segundo, lo haré. No me voy a forzar ni obsesionarme por eso. Mi juego siempre hablará por sí solo. Estamos ganando, eso es lo principal. Debemos continuar ganando y ustedes ponen las estadísticas para la conversación del MVP, eso es grandioso también. Pero, al final del día, si algo está sucediendo y yo no puedo cumplir el requisito de la cantidad de juegos disputados para calificar para eso, pues así tendrá que ser”, concluyó.