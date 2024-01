Josh Allen exculpa a Tyler Bass de la derrota de los Bills ante los Chiefs: ‘se gana como equipo, se pierde como equipo’

Los Chiefs de Kansas City vencieron 27-24 a los Bills de Búfalo luego de una patada fallida por el kicker del equipo neoryoquino, Tyler Bass.

El jugador de 26 años, nacido en Columbia, Carolina, asumió la culpa tras la eliminación de lo sembrados primer lugar en la División Este de la Americana. Sin embargo, a su defensa salió el quarterback, Josh Allen, quien afirmó que la derrota “es de todos”.

“Dependió de mí”, fue lo que dijo Bass a los medios de comunicación tras haberse terminado el encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: NFL: los Chiefs son los últimos plantados en las Finales de Conferencia

Sin embargo, en la conferencia de prensa, Allen, de 27 años, afirmó que como equipo todos aceptaban su culpa y la caída que sufrieron a manos de Patrick Mahomes, Travis Kelce y compañía.

“Ojalá no se hubiera puesto en esa situación. Se gana como equipo, se pierde como equipo. Una jugada no define un partido, no define una temporada. Sé que habrá gente por ahí diciendo eso.

“Tenemos que estar ahí para Tyler, porque si ejecutamos un par de obras antes, probablemente estemos cantando una melodía diferente ahora mismo”, declaró Josh este domingo.