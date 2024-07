Julián Quiñones se estrena con un golazo en el Al Qadsiah

Además de Quiñones, Al Qadsiah ha incorporado al español Nacho Fernández, reciente ganador de la Champions League con el Real Madrid y de la EURO 2024 con la selección de España.

En una entrevista con las redes sociales del club, Quiñones expresó su entusiasmo por unirse a Al Qadsiah: “muy contento, la expectativa ha sido muy buena y desde el primer momento que me llegó la oferta no dudé ni un segundo. El compromiso que tengo hacia este equipo es muy grande. Vengo a sumar, a ayudar al equipo a estar en lo más alto y por eso me voy a preparar al máximo”.