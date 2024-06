¡Se va Julián Quiñones del América! El seleccionado mexicano se marcha de las Águilas a Arabia Saudita

“Desde el día #1 que pisé esta institución sabía a qué venía y lo cumplí. También sé que el paso de nosotros los jugadores por el club más grande de México puede ser muy corto y puede ser muy largo. Y como puede ser excelente también, puede ser malo.

“Mi paso fue muy corto y en mi punto de vista fue excelente donde deje huellas que nunca se podrán borrar. Muchas gracias por todos los momentos buenos y sobre todo malos.

“Gracias a todas las personas que me apoyaron sin importar el momento y a las que no también porque me impulsaban mucho más a seguir trabajando más fuerte.

“A mis compañeros, muchas gracias por esa linda familia que construimos día a día porque no es fácil estar en el equipo más grande de México y con grandes jugadores y mantener un vestidor tan unido. Mi respeto y admiración a todos”, concluyó.