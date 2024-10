Julio César Chávez defiende a su hijo Omar y tunde a la Comisión de Boxeo

El legendario boxeador mexicano, Julio César Chávez, salió en defensa de su hijo Omar Chávez, quien fue acusado por su rival, Misael Rodríguez, de haber excedido el límite de peso el pasado sábado 5 de octubre en Ciudad de México. Rodríguez, medallista olímpico, señaló que Omar no cumplió con los requisitos de peso establecidos en la segunda cita con la báscula, justo el día del enfrentamiento.

En respuesta a estas acusaciones, Julio César Chávez se pronunció públicamente y calificó la situación como una injusticia.

“Respecto a lo que pasó el sábado, lo voy a decir una vez más, pero que esto ya quede porque no hay remedio; lo que voy a decir se me hace una injusticia, se me hace, con todo respeto, y lo voy a decir así porque así es: Se me hace una pendejada, la verdad, que la Comisión de Boxeo de México ponga 4.5 kilos de rehidratación. Omar dio el peso que tenía que dar en la ceremonia de pesaje; Omar y Misael firmaron un contrato en el que no estaba esa cláusula”, declaró Chávez, refiriéndose a la polémica sobre el peso de su hijo.

