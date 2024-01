Julio César Chávez Jr. llama ‘basura’ y ‘abusador’ a su papá: ‘me quiere matar, me ha querido envenenar’

La relación entre Julio César Chávez González y Julio César Chávez Jr. va de mal en peor. Luego de revelarse que el “Junior” había sido internado en una clínica de rehabilitación contra las drogas y que su papá ha manifestado en varias ocasiones que está preocupado por él, nuevamente se dio un intercambio de palabras entre ambos boxeadores.

El canal de YouTube, “EL BOXGLERO”, recapituló una serie de videos que el aún pugilista subió a su cuenta de TikTok, en donde se va en contra del llamado “César del Boxeo”, a quien lo acusa de intentar matarlo, de haber agredido a su mamá, de querer secuestrarlo y lo llama “basura”.

“Eso es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, ¡es una basura!... La hizo pedazos, la golpeaba, la humilló, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó dañada para toda la vida por ese güey (Chávez) que me está dañando a mí, pinche ‘abusón’ que dice que me quiere ayudar a mí. Que mejor ayude a su mujer y a su hija”, fue lo que se oye en uno de los videos cortos recapitulados en esta red social.

Asimismo, consideró un secuestro el tiempo que estuvo internado: “Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. No me dejo de nadie. Estuve secuestrado tres años, sin ver a mis hijos, no me voy a dejar de mi papá ni de nadie”.

Además, el “Junior” señaló que el multicampeón mexicano, considerado el boxeador más importante de todos los tiempos en México, intentó asesinarlo: “me quieren matar, mi papá me está matando, la señora (su esposa) me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos. Que los metan a la cárcel para que sepan lo que se siente”, a raíz el boxeador agregó que quiere poner una restricción para que nadie de su familia lo vaya a ver y evitar que le hagan daño.