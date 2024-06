La leyenda Manny Pacquiao quiere regresar al cuadrilátero y retomar su carrera profesional

Y no solo quiere volver a ring, si no, que el principal motivo es volver a ser campeón del mundo, el pacman aseguró que tiene mirasen volver al cuadrilátero a finales de año y luchar por el cinturón Wélter del Consejo Mundial de Boxeo .

“Estamos negociándolo e intentando que se materialice. Aún queda mucho por hablar, por platicar, pero estamos en pláticas abiertas”, detalló Manny ante la prensa de ESPN.

Con respecto a su edad, el filipino mencionó que eso no es ningún problema, argumentando lo siguiente, “Hice historia a los 40 años venciendo a Keith Thurman y siento que a los 45 años me queda mucho en el juego ya que no he recibido mucho castigo en los últimos años... Quiero salir a hacer historia”.

YA SE CONFIRMÓ UNA PELEA DE PREPARACIÓN PARA PACMAN

Pero antes de que se llegue a un acuerdo para pelear con Barrios, Manny ya confirmó que tendrá una pelea de exhibición contra el atleta de artes marciales japonés, Chihiro Suzuki el próximo 28 de julio.

Pacquio y Suzuki subirán al ring para una exhibición de boxeo a tres asaltos en el Saitama Super Arena de Japón. Tendrá lugar durante el evento de MMA Super RIZIN 3 y el peso del combate está fijado en 150 libras.