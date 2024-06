No fue Travis Kelce ni Patrick Mahomes: ¡Christian McCaffrey es la portada del Madden 25!

No fue Travis Kelce, no repitió Patrick Mahomes y no se pensó en Brock Purdy. El elegido para ser la portada del Madden 25 fue el corredor más imponente de la NFL, Christian McCaffrey.

El RB de los 49ers, en su primera temporada completa con San Francisco el año pasado, lideró la liga en yardas terrestres y yardas totales y fue nombrado Jugador Ofensivo del Año de la NFL. También empató con Raheem Mostert de los Dolphins de Miami con 21 anotaciones.

“CMC” acaba de cumplir uno de sus sueños desde que era niño. El elemento californiano podrá ser visto en la tapa del multipremiado juego a partir del 15 de agosto en todas las plataformas.

TE PUEDE INTERESAR: México se queda sin opción a medallas y se tendrá que conformar con luchar por el quinto puesto del Torneo Maurice Revello

El anuncio de Mcaffrey rápidamente fue compartido en redes sociales al momento de publicarse en las cuentas oficiales del videojuego, del propio Christian y de los 49ers.