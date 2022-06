La Liga Mexicana del Pacífico dio a conocer el calendario oficial con el cual se jugará la próxima temporada 2022-2023 que iniciará el martes 11 de octubre y finalizará el jueves 29 de diciembre.

Las series inaugurales, se jugarán del 11 al 16 de octubre con los duelos; Mexicali vs. Monterrey, Guasave vs. Culiacán, Mazatlán vs. Jalisco, Obregón vs. Hermosillo y Navojoa vs. Los Mochis.

La primera vuelta, ...