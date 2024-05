LaMelo Ball: ¡denunciado por atropellar a un fanático de 11 años!

Tamaria McRae, una madre de familia de Carolina del Norte, demandó a los Charlotte Hornets y LaMelo Ball, ya que supuestamente el base estrella del equipo, golpeó a su hijo cuando intentaba obtener el autógrafo de Ball.

En la demanda civil, presentada el martes y que fue obtenida por el medio ESPN, el incidente ocurrió a principios de octubre de 2023, cuando los Hornets organizaron un evento para los fanáticos en el Spectrum Center en el centro de Charlote llamado “Purple and Teal Day at the Hive”.

En la declaración, Tamaria McRae declaró que su hijo Angell Joseph, de entonces 11 años, se encontraba parado afuera de la entrada de empleados de la arena cuando la camioneta de LaMello salió de la arena.

Tras la salida del base, la camioneta se estacionó en un semáforo cercano y los fanáticos, incluido Joseph, se acercaron para intentar obtener un autógrafo. McRae, dijo que Ball miró a su hijo mientras estaba parado junto al auto, luego, cuando el semáforo se puso verde, alegó que Ball condujo de una manera “extremadamente negligente e imprudente, ya que aceleró su vehículo hacia adelante de repente y sin previo aviso chocó a mi hijo”, “hiriéndolo gravemente”.