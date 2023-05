Le arruinan la ‘fiesta’ temprano: el número 135 del mundo elimina a Carlos Alcaraz en Roma

La racha de 12 victorias de Carlos Alcaraz tuvo un abrupto final el lunes al sucumbir 6-3, 7-6 (4) ante Fabian Marozsan, un húngaro que se encuentra en el puesto 135 del ranking, en la tercera ronda del Abierto de Italia.

Alcaraz venía de enlazar títulos en Barcelona y Madrid, además de asegurar su retorno al número 1 del ranking al ganar en su debut en Roma. Pero el español de 20 años lució incapaz frente a un rival que dictó la iniciativa con un despliegue espectacular por toda la pista, incluyendo dejadas en la red que fueron imposibles para Alcaraz.

“No me he sentido cómodo. Me ha hecho estar incómodo en la pista”, dijo Alcaraz sobre un adversario que sorteó la etapa previa para acceder por primera vez al cuadro principal de un torneo de la ATP.

“Ha sido agresivo todo el tiempo, jugando dentro todo el rato. Me costó mucho entrar en el partido, en los intercambios. He cometido muchos errores que no suelo cometer”.

“Su nivel fue muy alto”, añadió Alcaraz. “Estoy seguro de que va a entrar en el el Top 100 muy, muy pronto... Si juega a ese nivel, va a sorprender a más de uno”.

El plan inmediato de Carlos será descansar y entrenar para llegar fresco a Roland Garros.

El rival de turno de Marozsan será el croata Borna Coric, quien prolongó su buen momento en la arcilla al vencer al español Roberto Carballés Baena por 7-6 (3), 6-1. Coric venía de alcanzar las semifinales en Madrid, sucumbiendo ante Alcaraz en esa instancia.