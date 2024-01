Liga Mexicana de Softbol, a detalle: 120 jugadoras ¡a punto de hacer historia!

Cabe mencionar que no se utilizará el cronómetro en los juegos que tendrán una duración de siete entradas. Los Playoffs están programados para arrancar el 27 de febrero hasta llegar a la llamada “Serie de la Reina” , es decir, la Gran Final. En esta instancia, todas las series serán a ganar tres de cinco juegos.

De la mano de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) , la LMS se apoderará del territorio azteca oficialmente a partir del próximo 25 de enero con seis novenas que formarán parte de la temporada 2024 del primer circuito profesional único en su clase no sólo en México, sino en toda América Latina.

Los encuentros serán albergados en los estadios de las novenas profesionales de la LMB, a excepción de las Diablas que disputarán sus enfrentamientos desde la Ciudad Universitaria.

¿CUÁNDO ARRANCA LA LIGA MEXICANA DE SOFTBOL? LOS PRIMEROS JUEGOS DE LA RECIENTE LIGA

Las series inaugurales de este jueves, son: Diablas vs Olmecas, Veracruz vs Sultanes, y Charras vs Bravas.

Según las palabras del director deportivo de la LMB, Gabriel Medina, los dueños de los clubes de la liga varonil de beisbol profesional tuvieron una respuesta muy positiva para sumarse al proyecto, a tal grado que tuvieron que poner a algunos de ellos en lista de espera para que se sumen el próximo año.

“Quisimos iniciar con seis equipos y buscar un crecimiento paulatino. En las primeras juntas, el común denominador es su actitud propositiva a favor de esta primera edición”.

LA LMS DA PRIORIDAD AL TALENTO FEMENINO AZTECA

Uno de los objetivos principales de la creación de la Liga de Softbol radica en que México tenga más softbolistas preparadas para competir a nivel internacional, y más específicamente, para el regreso de la disciplina a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Es justo por lo anterior que la mayoría de las peloteras que conforman los rosters son de nacionalidad mexicana (94); el resto, se dividen en 11 cubanas, seis venezolanas, seis estadounidenses, dos colombianas y una guatemalteca.

Entre las que portan la bandera tricolor, se encuentran cinco originarias de Coahuila: María Dolores de la Fuente (catcher, Bravas); Nallely Alejandra López (infielder, Olmecas); Andrea Guerra (outfielder, Olmecas); Karen Nataly Domínguez (outfielder, Sultanes); y Olivia de la Torre (pitcher, Charros).

ESTE ES EL FORMATO DE COMPETENCIA DE LA LIGA MEXICANA DE SOFTBOL