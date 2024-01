Lionel Messi y Aitana Bonmatí, son los mejores del mundo: reciben premio ‘The Best’ de la FIFA

En tanto, para los hombres, no se tomó en cuenta el Mundial de Qatar 2022 que culminó hace 13 meses, ya que sólo se contabilizaron los logros después del torneo hasta el 20 de agosto del año posterior.

”La Pulga” no estuvo presente en la gala The Best que se llevó a cabo desde el teatro Hammersmith Apollo en Londres y en la que obtuvo el premio por octava vez en 15 años, segunda ocasión consecutiva.

BONMATÍ COMPLETA CICLO DE PREMIOS

La campeona mundial española, Aitana Bonmatí, recibió el galardón con el que completó una barrida de premios en el balompié femenil internacional.

La volante de tan sólo 25 años, que fue proclamada como la mejor futbolista del mundo por la FIFA, ganó el Balón de Oro el año pasado, premio que se le sumó a un galardón de la UEFA que había ganado en agosto.