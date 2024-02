Liverpool suma su primer título del 2024, ¿empieza la despedida de Jürgen Klopp?

Virgil van Dijk apareció en el último acto para conectar el cabezazo que le dio a Liverpool su décimo título de la Carabao Cup al vencer el domingo 1-0 a Chelsea en el Estadio Wembley.

El frentazo del central en el minuto 28 de la prórroga sentenció un tenso duelo que acabó 0-0 en el tiempo reglamentario.

El equipo Red se consolidó como el club más laureado en la historia del torneo de copa. Jurgen Klopp obtuvo su octavo trofeo y el técnico de Liverpool de paso aseguró que no completará su última temporada en el equipo con las manos vacías.

Klopp señaló que está viviendo cada instante al máximo y disfrutando al ver a una nueva generación de jugadores del cuadro al mando del DT alemán que representarían su legado al irse.

“Estoy encantado. Lo que he visto hoy fue tan excepcional, quizás no lo veremos otra vez. No porque yo sea el que está en el banquillo, es porque estas cosas no ocurren en el futbol”, afirmó.

“En mis más de 20 años este es fácilmente el trofeo más especial que he ganado. Es absolutamente excepcional”, añadió.

Klopp dejará el cargo al final de la temporada, pero la victoria en la Copa de la Liga mantiene a su Liverpool en carrera por cuatro título, algo sin precedentes.

Liverpool comanda la Premier League, también sigue vivo en la Copa FA y la Liga Europa.